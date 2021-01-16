جامعة الزقازيق: رفض الإجازة المقدمة من عضو هيئة التدريس المتهم بالنصب

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه جرى منع عضو هيئة التدريس المتهم بالنصب على زملائه في مبالغ مالية تُقدر بالملايين من السفر للخارج، وجرى رفض طلب الإجازة الذي تقدم به قبل أكثر من 20 يومًا.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم السبت، أن الضحايا تقدموا بشكوى اتهموا فيها عضو هيئة التدريس بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، فيما كان المتهم تقدم بطلب للحصول على إجازة للسفر إلى الخارج، وجرى رفض الطلب.

كانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، تلقت عدة بلاغات من 60 عضوًا بهيئة التدريس بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، يتهمون فيه "إ.ج" مدرس بالقسم، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.