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البحرين: إرجاء إمدادات لقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد "كورونا"

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البحرين: إرجاء إمدادات لقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد "كورونا" البحرين: إرجاء إمدادات لقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد "كورونا"
وزارة الصحة تؤكد أن ذلك لن يؤثر على متلقّي الجرعة الثانية

البحرين: إرجاء إمدادات لقاح

أعلنت البحرينية عن تأجيل موعد تسليم شحنة مقررة من اللقاح ضد فيروس "كورونا"، الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، في بيان نشرته أمس الجمعة، أن شحنة اللقاح التي كان من المقرر أن تتسلّمها البلاد في يناير الجاري، لن تصل في الموعد المحدد مسبقًا، وستتم إعادة جدولتها، وذلك بحسب ما أفادت به الشركة المصنعة وفق عملياتها الخاصة بالإنتاج والتوريد.

ووفق " اليوم": فقد شددت الوزارة على أن هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في الفترة المقبلة وفقًا للمواعيد المقررة؛ نظرًا لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "فايزر" أبلغت الدول المستوردة للقاحها أنها تعمل على زيادة الإنتاج "بما يكفي لتغطية الطلبات من كافة دول العالم، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق".

وسبق أن أعلنت "فايزر" عن اضطرابات متوقعة في إمدادات لقاحها أواخر يناير الجاري وأوائل فبراير، بسبب تغييرات في عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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