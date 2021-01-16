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بالصور.. حملة لرفع التعديات على مسجد "المعيني" التاريخي بدمياط

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بالصور.. حملة لرفع التعديات على مسجد "المعيني" التاريخي بدمياط بالصور.. حملة لرفع التعديات على مسجد "المعيني" التاريخي بدمياط

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 16 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة لرفع الإشغالات، والتعديات بشوارع الشرباصي، ومسجد المعيني التاريخي، والتجاري.

واستهدفت الحملة فض الأسواق العشوائية، لتحقيق الانضباط، وجرى إزالة الإعلانات والمظلات والسقالات غير المرخصة، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة رأس البر، جرى تنفيذ حملة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخالفات، وبين العشش لرفع الإشغالات وعربات الكارو، والتي يجري استخدامها للنبش في القمامة.

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