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يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

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ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 16 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

منح الرئيس الأمريكي دونالد ، ملك المغرب محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.

ويُعتبر وسام الاستحقاق من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.

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