الإسكان: تنفيذ الموقف الإقليمي لربط 6 أكتوبر بمحافظات قبلي وبحري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة 6 أكتوبر شهدت طفرة في تنفيذ وتطوير العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بها ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية للدولة، والتي تُعد شرايين تنمية وتسهم في جذب الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة المساحة المعمورة بمصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق العديد من فرص العمل، بجانب رفع القيمة البيعية للأراضي على جانبي الطرق.

وأوضح الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق داعم لطريق الفيوم بطول 11 كم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، بنسبة إنجاز 97%، بطول حوالي 26,600 كم، والطريق الدائري الجنوبي بنسبة إنجاز 95% بطول 22 كم، ورفع كفاءة طريق الواحات بنسبة تنفيذ بلغت 67% بطول 30 كم.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، تقريراً عن أهم مشروعات مدينة 6 أكتوبر خلال العام المنقضي 2020، والذي شمل تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة أعمال صناعية بمحاور الطرق، وتشمل تنفيذ كوبري 10، دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبري 11 دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وكوبري 13 تقاطع الدائري الجنوبي للمدينة مع الدائري الأوسطي، وكوبري 14 تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبري علوي، وكوبري 16 تعدية مزلقان لربط منطقة الإسكان الاجتماعي، وكوبري 3 دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق، وكوبري 6 دوران فردي للخلف للقادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم.

كما يتم الانتهاء من تنفيذ كوبري المحورين المركزي والموازي بطول 1320 متراً بنسبة إنجاز 98%، وكوبري جمال عبدالناصر بطول 1200 متر، بنسبة إنجاز 98%، وكوبري البوليفارد بطول 1040 متراً، بنسبة إنجاز 98%، وكوبري 2 على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي وربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 94%، وكوبري 18 دوران علوي بالإضافة إلى ربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات بنسبة إنجاز 99%، وجارٍ تنفيذ تقاطع رقم 8 (نفق + كوبري) لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائرى بنسبة 30%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ رفع كفاءة محور الكفراوي بنسبة تنفيذ 85%، ويربط بين ميدان الحصري وميدان (شيل أوت)، مروراً بالأحياء السكنية من الأول إلى السادس، وطريق جمال عبدالناصر بطول 14 كم، ويتكون من اتجاهين بعرض 12م، ويربط بين طريق العبور وحتى نهاية المنطقة الصناعية، وتم ربطه أيضا بالطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ المحور المركزي بنسبة 90%، وهو من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، ويربط بين محور 26 يوليو والمنطقة الصناعية، مروراً بمنطقة الخدمات المركزية بالمدينة، والأحياء من الأول إلى السادس، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الموقف الإقليمي بأعلى النظم الحديثة في التصميم والتشغيل، للقضاء على المواقف العشوائية وربط المدينة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ 6720 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بنسبة إجمالية 76%، ويحتوي على عدد حمامي سباحة ومجموعة من البرجولات ومقاعد grc، بجانب الحضانات و4 أسواق تجارية، مشيراً إلى أنه تم تسليم أول دفعة من وحدات المشروع في شهر يناير من العام المنقضي 2020، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب خدمات جنوب الأحياء السكنية بمساحة حوالي 4,8 فدان بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98%، وقسم شرطة جنوب الأحياء، لتوفير الخدمات الشرطية لأهالي المنطقة المحيطة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 أسواق تجارية بمنطقة التوسعات الشمالية، حيث يشتمل كل سوق على 8 محال بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، وجارٍ طرحها للبيع بالمزاد العلني، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ الخزان الأوسط والاجتماعي وخطوط المياه أقطار (1500-1200- 800 مم) بأطوال تتراوح من 7 : 17كم، بهدف تدعيم مدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة بالمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية.​