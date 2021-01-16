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تويتر تُجمّد حسابات متمردين سابقين بجبهة "فارك" الكولومبية

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تويتر تُجمّد حسابات متمردين سابقين بجبهة "فارك" الكولومبية تويتر تُجمّد حسابات متمردين سابقين بجبهة "فارك" الكولومبية

مصراوي Masrawy

10:20 ص السبت 16 يناير 2021

ريودي جانيرو- (د ب ا):

جمدت شركة تويتر حسابات عدد من القادة السابقين لجبهة القوات المسلحة الثورية (فارك) فى كولومبيا، التى حلت نفسها .

وشملت قائمة المحظور حساباتهم، إيفان ماركيز، وجيسوس سانتريتش، وسيجوندا ماركويتاليا، وذلك بسبب انتهاكهم قواعد المنصة.

وحثت الشرطة الكولومبية على تجميد هذه الحسابات يوم الخميس، قائلة إنه ربما يتم استخدامها في التحريض على الإرهاب.

وكان ماركيز رفع مقطع على حسابه على تويتر ممسكا ببندقية مع رجال مسلحين، وهو ما انتقدته حكومة الرئيس إيفان دوكى في كولومبيا بشدة.

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