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أعلى إصابات بكورونا منذ 10 أشهر.. الصين: السبب حالة مستوردة

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أعلى إصابات بكورونا منذ 10 أشهر.. الصين: السبب حالة مستوردة أعلى إصابات بكورونا منذ 10 أشهر.. الصين: السبب حالة مستوردة
تفشٍّ جديدٌ شمال شرقي البلاد فيما يخضع فريق الصحة العالمية للحجر

أعلى إصابات بكورونا منذ 10 أشهر.. الصين: السبب حالة مستوردة

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم السبت، بأن تفشي وباء COVID-19 الأخير في البر الرئيسي الصيني، ناجم عن حالة مستوردة، وليس محليًّا.

ونقلت قناة CCTV عن وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياووي، قوله خلال اجتماع حكومي: إن مجموعات من حالات تفشي كورونا في الصين في مقاطعاتها الشمالية مثل هوبي ولياونينغ وهيلونغجيانغ، وكذلك العاصمة بكين منذ ديسمبر الماضي، نتجت عن حالات وافدة من الخارج.

وبحسب رويترز: كشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن الصين سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال ما يربو على عشرة أشهر بسبب تفش شديد للفيروس في شمال شرقي البلاد.

وتأتي زيادة الإصابات في الصين فيما يخضع فريق محققين من منظمة الصحة العالمية لحجر صحي في مدينة ووهان التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية 2019.

ويحقق هذا الفريق في منشأ الجائحة التي أودت بحياة نحو مليوني شخص على مستوى العالم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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