أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام

Print
اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام
بعدما استأنفت في وقت سابق رحلاتها للمملكة بعد توقف لمدة 3 سنوات

اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اعتباراً من اليوم السبت 16 يناير بواقع رحلة يومياً.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى ، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجاري بواقع رحلة يوميّاً، تلا ذلك تسيير 4 رحلات أسبوعيّاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واليوم مطار الملك فهد بالدمام حسبما أكدته عبر حسابها في "تويتر" مساء أمس الجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

شبكة عيون الإخبارية