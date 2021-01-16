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هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا

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هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا

مصراوي Masrawy

06:47 ص السبت 16 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):
ضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت إقليما إندونيسيا قتل فيه 42 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 600 آخرين في زلزال ضحل.

وتسبب الزلزال الذي وقع أمس الجمعة في إقليم سولاويسي الغربية بإندونيسيا في سقوط عشرات المنازل ومحاصرة الناس تحت أنقاض منازلهم.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "لم ترد تقارير عن وقوع مزيد من الأضرار بعد الهزة الارتدادية التي وقت الساعة 0632 صباحا (2332 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)".

وتابع "من المتوقع حدوث هزات ارتدادية أخرى لذلك ننصح السكان بالتزام الهدوء واليقظة".

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن إمدادات الإغاثة وأفراد البحث يتدفقون على بلدتي ماموجو وماجين الأشد تضررا من زلزال الجمعة.​

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