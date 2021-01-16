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أمريكا: إصابات كورونا تزيد بنسبة 1 بالمئة

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أمريكا: إصابات كورونا تزيد بنسبة 1 بالمئة أمريكا: إصابات كورونا تزيد بنسبة 1 بالمئة

مصراوي Masrawy

12:14 ص السبت 16 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة زادت بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 3ر23 مليون حالة حتى الساعة 0618 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك مقارنة بالفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة.
ووفقا للبيانات، كانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة دون متوسط الزيادة اليومية والبالغة 1ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، بعدد بلغ 88ر2 مليون إصابة، أي بزيادة بلغت 4ر1 بالمئة مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها في اليوم السابق.
وشهدت ولاية مين زيادة في حالات الإصابة بنسبة 6ر2 بالمئة خلال نفس الفترة، ليصل الإجمالي إلى 31 ألفا و958 حالة.
كما شهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حيث الوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 634 شخصا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

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