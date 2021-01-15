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"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: ضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة والحدود الشمالية والجوف والرياض وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وبلقرن والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد ضباب المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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