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في نفس يوم تنصيب "بايدن"

في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحفل تنصيب، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيحظى هو الآخر بحفل وداع قبل أن يغادر مقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر بالإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين سينظمون مراسم وداع رسمية لـ"ترامب" في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في صباح الأربعاء المقبل، حيث يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

وأشار المسؤول إلى أن الحفل الذي سيشبه حدث المغادرة لزيارة رسمية، سيكون عبارة عن موكبا فخماً ومظاهر احتفالية، تشمل حارساً ملوناً، وفرقة عسكرية، وتحية 21 طلقة مدفعية، وسجادة حمراء.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب بعد ذلك إلى منتجع مارلاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث صرح عمدة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو إن الحماية الأمنية لـ"ترامب" ستكون على مستويات الرئاسة كما كانت في السنوات الأربع الماضية حين وصوله إلى المنتجع، على الأقل حتى يصبح مواطناً عادياً في 20 يناير، حيث سيشهد مستوى الحماية انخفاضاً كبيراً إلى حدٍ ما، على حد قوله.

ومن المنتظر ألا يحضر "ترامب" حفل تنصيب خلفه جو بايدن، ليصبح رابع رئيس أمريكي سابق يقرر تجاهل حفل التنصيب.الرئيس الأمريكي ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمريكا دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية