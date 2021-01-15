صلاح فضل: إعلان اسم مرشح نوبل لا يضره في سباق الفوز بالجائزة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، إن فرص الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي في الفوز بجائزة نوبل لن تكون فورية بعد ترشيح المجمع له، مؤكدًا "أن الجائزة تخاطب المجمع سنويًا ورأيتها فرصة لنرد الدين لشاعر كبير لم يحصل على حقه بعد"، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على مدى ترجمة دواوينه إلى اللغات الأجنبية.

وأكد "فضل" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إعلان ترشيح "حجازي" للجائزة لا يضر موقفه في الفوز بها، وبالعكس فإن إعلان ترشيح حجازي أمر مهم لأنه شخصية ثقافية ذات ثقل كبير وله تاريخ طويل والجائزة هي الملتزمة بالسرية في تداول حيثيات الفائز واسمه إلى اللحظة الأخيرة، أما الجهات التي ترشح الفائزين فلا غبار على إعلانها أسماء المثقفين الذين يحوزون على ثقتها ولا يؤثر إعلان اسمهم على موقفهم في الفوز بالجائزة.

وأضاف فضل: "حصلت مصر على الجائزة في مجالات عديدة، وفي مجال الأدب رأى المجمع أن حجازي له دور ريادي في حركة الشعر والفكر والثقافة العربية، لأنه اضطلع بدور التجديد الشعري طوال العقود الماضية، مع رفيقه الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور" مضيفًا أن الترشيح مجرد تتويج لمسيرة "حجازي" الإبداعية، وهو لا ينتقص من الأسماء الكبيرة الأخرى التي لم يتم ترشيحها، "قد رأيت أن ترشيح شاعر هذا العام أمر مهم بعد أن فزنا بها في مجال الرواية على يد الروائي الراحل نجيب محفوظ".

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