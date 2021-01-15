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كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة

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كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة

سجّلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 175.065 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالة.تونس الجزائر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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