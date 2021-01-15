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رئيس "6 أكتوبر الجديدة" يتابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف

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رئيس "6 أكتوبر الجديدة" يتابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف رئيس "6 أكتوبر الجديدة" يتابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف

مصراوي Masrawy

11:18 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشروعات منطقة غرب أرض المطار، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف، وأعمال الرصف الجارية لطريق شمال المطار، والذي سيخدم المنطقة الصناعية بمساحة 10 آلاف فدان والمنطقة اللوجيستية بمساحة 400 فدان.

وزار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواقع مشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب المطار، حيث يبلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها بتلك المنطقة 24888 وحدة سكنية، وبلغ متوسط نسبة إنجاز الأعمال 52%.

وشدد النجار، على مسئولي الشركات المنفذة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، مطالبًا مسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية، والالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ.

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