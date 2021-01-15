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وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5900 وحدة سكنية بمشروعي دار وJANNA في العبور

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وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5900 وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وJANNA في العبور وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5900 وحدة سكنية بمشروعي دار وJANNA في العبور

مصراوي Masrawy

11:11 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 5976 وحدة سكنية (159 عمارة) بمشروعي دار للإسكان المتوسط، وJANNA للإسكان الفاخر بمدينة العبور، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات مدينة السلام، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع حسب تنسيق الموقع.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في تصريحات صحفية له، صباح الجمعة، أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمشروعات عمارات مدينة السلام، جارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبي – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوي سعة 33 فصلاً)، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق (مياه – صرف – طرق) بنسبة 25%، وأعمال التغذية الكهربائية بنسبة 24%، كما تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات (تطوير الطريق الرئيسي - نفقي سيارات على الطريق الرئيسي - تطوير خط 10 محور 30 يونيه حاليًا - نفقي مشاة رئيسيين على المحور الرئيسي - أعمال تصميم و تنفيذ عمل صناعي لحماية الخطوط الناقلة للمياه العكرة أسفل الدائري الأوسطي)، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير المحور الغربي للمدينة.

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