أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا تأسف لإعلان الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

Print
ألمانيا تأسف لإعلان روسيا الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" ألمانيا تأسف لإعلان الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

مصراوي Masrawy

11:08 م الجمعة 15 يناير 2021

برلين - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن بالغ أسفها إزاء إعلان بدء الاستعداد للانسحاب من معاهدة (الأجواء المفتوحة).

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم أن من مصلحة روسيا الحفاظ على حوار بناء حول مستقبل المعاهدة، مشيرة إلى أن الدول أطراف المعاهدة وافقت على مناقشة مختلف المقترحات التي قدمتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية هايكو ماس و15 من نظرائه الأوروبيين أكدوا- في رسالة مشتركة- إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في نهاية ديسمبر، على رغبتهم في الالتزام بالمعاهدة وتنفيذها بالكامل.

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، بدء إجراءات انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة؛ نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل الاتفاقية ضمن الشروط الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية