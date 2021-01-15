إخلاء سبيل طفلة متهمة بقتل شقيقها في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية- فاطمة الديب:

أخلت نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، سبيل مراهقة متهمة بقتل شقيقها الأصغر طعنًا بسكين بطريق الخطأ.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بوقوع مشادة بين مراهقة 17 عامًا، وأحد جيرانها أمام شقة أسرتها في الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال تدخل شقيقها الأصغر، 15 عامًا، لمطالبتها بالدخول إلى الشقة، وأثناء دفعها للدخول إلى المنزل، طعنت صديقها بطريق الخطأ، وجرى نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.