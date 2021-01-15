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مزق بطنه وأخرج أحشائه.. رفض والده سفره إلى إيطاليا فحاول الانتحار في الدقهلية

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مزق بطنه وأخرج أحشائه.. رفض والده سفره إلى إيطاليا فحاول الانتحار في الدقهلية مزق بطنه وأخرج أحشائه.. رفض والده سفره إلى إيطاليا فحاول الانتحار في الدقهلية

مصراوي Masrawy

07:33 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أقدم حلاق بقرية بساط كريم الدين التابعة لشربين، اليوم الجمعة، على الانتحار بتمزيق بطنه وإخراج أمعائه، وإصابة نفسه بجراح في الذقن والرسغ، بعد مشادة كلامية مع والده لرغبته في السفر إلى إيطاليا والزواج بفتاة ارتبط بها خلال عمله في شرم الشيخ.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام لمأمور مركز شرطة شربين، بوصول"أحمد.ر.م.إ"،23 عامًا، حلاق، ومقيم قرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن والفخذين والذقن والرسغ الأيسر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد ماجد الشامي، رئيس المباحث، إلى المستشفي، وبالفحص تبين إقدام الشاب على إحداث إصابته بآلة حادة "سكين" إثر حدوث مشادة كلامية مع والده لرغبته في السفر إلى إيطاليا، والارتباط بفتاة تعرف عليها أثناء عمله بمدينة شرم الشيخ ورفض والده.

حرر عن ذلك المحضر رقم 828/2021 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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