أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار

Print
رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار

مصراوي Masrawy

07:26 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المصرية في طريقها للحصول على عدة أنواع من لقاحات كورونا، بداية من "أكسفورد" البريطاني و"فايزر" الأمريكي و"سينوفارم" الصيني وأخيرًا "سبوتنيك في" الروسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن الـ30 مليون جرعة التي تعاقدت عليها الحكومة من المتوقع توافرها خلال مارس أو أبريل المقبلين، ستكون للمواطنين العاديين ممن يرغبون في التطعيم.

وأشار حاتم، إلى أن أعراض كورونا لدى الأطفال تماثل الأعراض لدى الكبار، لكنها أقل حدة، موضحًا أن بروتوكولات علاج كورونا لدى الأطفال تختلف عن الكبار، إذ أن هناك بعض الأدوية يحظر استخدامها لدى الأطفال، مع الاعتماد على أدوية الشرب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية