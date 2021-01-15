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إصابة عامل صدمه "توك توك" مجهول بالدقهلية

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إصابة عامل صدمه "توك توك" مجهول بالدقهلية إصابة عامل صدمه "توك توك" مجهول بالدقهلية

مصراوي Masrawy

07:25 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
صدم توك توك مجهول، اليوم الجمعة، عاملًا وتسبب في إصابته بشكل خطير، وذلك بقرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
البداية بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول السيد حسن محمد ٣٧ عامًا، عامل، ومقيم قرية " المقاطعة " دائرة مركز السنبلاوين مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتجمع دموي بالبطن إثر اصطدام توك توك مجهول به.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 978 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجاري استكمال الفحص، وضبط قائد التوك توك.

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