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لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني نتائج لقاء قادة وأذربيجان وأرمينيا بموسكو

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لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني نتائج لقاء قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بموسكو لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني نتائج لقاء قادة وأذربيجان وأرمينيا بموسكو

مصراوي Masrawy

07:00 م الجمعة 15 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف هاتفيًا، نتائج قمة قادة وأذربيجان وأرمينيا، المنعقدة في الـ11 من يناير الجاري في موسكو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بحث وزيرا الخارجية نتائج قمة قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 11 يناير 2021 في موسكو، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، بما في ذلك تلك المتعلقة بحل القضايا الإنسانية، وإطلاق عملية فك القيود الاقتصادية وفي مجال النقل في الإقليم".
كما بحث الطرفان عدداً من قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وبعض القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
يذكر أنه في الـ11 من يناير الجاري، عقب محادثات بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، إلهام علييف ونيكول باشينيان وفلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الروسي عن إنشاء مجموعة عمل برئاسة نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث. ومن المقرر أن تقدم مجموعة العمل خططًا لتطوير قره باغ في المستقبل القريب.
وكانت أرمينيا وأذربيجان وقّعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي.

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