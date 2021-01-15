شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية

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تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم وإحالتهم للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال: "تمثلت الجرائم في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها، وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

