أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية

Print
شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية
تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم وإحالتهم للنيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة ونشل حقائب نسائية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال: "تمثلت الجرائم في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها، وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

شبكة عيون الإخبارية