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بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

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بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

مصراوي Masrawy

05:45 م الجمعة 15 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

وقعت جامعة أسوان، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، لتدريب الأئمة والواعظات، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على هامش الدورة التثقيفية للأئمة بأسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن بروتوكول التعاون يهدف لتأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه جرى الاتفاق بين الطرفين، على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعة للأئمة والواعظات، على أن تتحمل الأوقاف المصروفات الدراسية.

الندوة التثقيفية للائمة بأسوان

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