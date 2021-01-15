أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرياض: إجراء تجارب سريرية على أول لقاح سعودي ضد كورونا

Print
الرياض: إجراء تجارب سريرية على أول لقاح سعودي ضد كورونا الرياض: إجراء تجارب سريرية على أول لقاح سعودي ضد كورونا

مصراوي Masrawy

04:11 م الجمعة 15 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام شرق ، عن التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، لافتة إلى انتهاء الدراسات السريرية.
وأكدت الجامعة في بيان لها نشر اليوم الجمعة على موقعها الرسمي على تويتر : " ان فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، نجح بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19،" معلنة انه" تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث".
واشار البيان إلى أن "التجارب السريرية ستبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة".
وقال د. بندر العصيمي استشاري الأبحاث الفيروسية في السعودية :"أكبر التحديات التي ستواجه هذا اللقاح تكمن في إيجاد الشركة الدوائية التي ستدعم مراحل التجارب السريرية والانتقال باللقاح إلى مرحلة الموافقات والتصنيع".
وتابع العصيمي "السؤال هنا، بعد ثبوت المناعة في التجارب المخبرية، هل سيشارك الشعب السعودي في التجارب السريرية؟".
وكانت السعودية قد أقرت استخدام لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكي، حيث بدأت حملة التطعيم به قبل نحو شهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

شبكة عيون الإخبارية