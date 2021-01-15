أخبار عاجلة

أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالجهود الذاتية.. افتتاح 4 مساجد في مركزي سنورس إطسا بالفيوم

Print
بالجهود الذاتية.. افتتاح 4 مساجد في مركزي سنورس إطسا بالفيوم بالجهود الذاتية.. افتتاح 4 مساجد في مركزي سنورس إطسا بالفيوم

مصراوي Masrawy

04:18 م الجمعة 15 يناير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد أبوبكر الصديق، بعزبة عاشور التابعة لمركز سنورس، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

وذكر الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اففتتح، المسجد "العتيق" بمعصرة عرفة التابعة لمركز إطسا، والمقام على مساحة 200 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

وأضاف التونى أنه جرى افتتاح مسجد "عزبة شاكر" التابعة لقرية القاسمية بمركز إطسا، والمقام على مساحة 220 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون و100 ألف جنيه.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن جرى أيضا افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية قصر الباسل، المقام على مساحة 230 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية