بالجهود الذاتية.. افتتاح 4 مساجد في مركزي سنورس إطسا بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد أبوبكر الصديق، بعزبة عاشور التابعة لمركز سنورس، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

وذكر الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اففتتح، المسجد "العتيق" بمعصرة عرفة التابعة لمركز إطسا، والمقام على مساحة 200 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

وأضاف التونى أنه جرى افتتاح مسجد "عزبة شاكر" التابعة لقرية القاسمية بمركز إطسا، والمقام على مساحة 220 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون و100 ألف جنيه.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن جرى أيضا افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية قصر الباسل، المقام على مساحة 230 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيه.