"حامل في مخدة".. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى بسرقة "توأمها المزعوم" في قنا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهد مركز قوص في محافظة قنا واقعة غريبة، لسيدة ادعت أنها حامل في توأم وتوجهت للمستشفى استعدادًا لعملية الولادة لتخرج بعدها من المستشفى وتحرر بلاغًا تتهم فيه الأطباء بسرقة طفليها.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما اتهمت ربة منزل أطباء مستشفى قوص المركزي، جنوب محافظة قنا، بسرقة طفليها التوأم بعد وضعها، وأن الأطباء استوقفوا لها مركبة دراجة آلية "توك توك" لمغادرة المستشفى دون رضيعيها.

وأفادت تحريات المباحث وتحقيقات إدارة المستشفى في الواقعة، أن ربة المنزل "آية.م.ع"، في العشرينات من عمرها، ومتزوجة من نجل عمها في قرية المعري التابعة لقوص، ولم تنجب منذ أعوام، وخوفًا من أن تصبح ضرة لزوجة أخرى، ابتكرت حيلة كاذبة بأنها حامل، بعد تعرضها لحالة نفسية.

وأضافت التحريات أن السيدة كانت خلال هذه الشهور تضع وسادة "مخدة" في بطنها حتى جاء موعد ولادتها وذهبت إلى مستشفى قوص بصحبة والدتها، عند دخولها قسم الولادة منعت الطبيب من الكشف عليها بحجة أنه رجل، وبعد فحصها من قبل الممرضات تبين أنها تضع "مخدة" على بطنها لإيهام الجميع بالحمل، وفور ذلك غادرت المستشفى، وتقدمت ببلاغ على إثر الحالة النفسية المسيطرة عليها.

وامتنعت مستشفى قوص عن تحرير محضر ضد السيدة، نظرا لظروفها النفسية القاسية، كما جرى حفظ البلاغ المقدم من قبلها.