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ضبط صاحب شركة لتجميع أسطوانات الأكسجين وبيعها بالسوق السوداء في القليوبية

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ضبط صاحب شركة لتجميع أسطوانات الأكسجين وبيعها بالسوق السوداء في القليوبية ضبط صاحب شركة لتجميع أسطوانات الأكسجين وبيعها بالسوق السوداء في القليوبية

مصراوي Masrawy

03:54 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بالقليوبية؛ لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات إدارة شرطة بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 48 أسطوانة مملؤة بالأكسجين – 12 أسطوانة أكسجين فارغة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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