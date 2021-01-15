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صحيفة إماراتية: لا بديل للسودان وإثيوبيا عن التفاهم

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صحيفة إماراتية: لا بديل للسودان وإثيوبيا عن التفاهم صحيفة إماراتية: لا بديل للسودان وإثيوبيا عن التفاهم

مصراوي Masrawy

12:13 م الجمعة 15 يناير 2021

أبوظبي - أ ش أ

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أنه لا بديل للسودان وإثيوبيا عن التفاهم القائم على احترام حقوق كل منهما والدفع باتجاه حلول سياسية سلمية بين دولتين جارتين لهما تاريخ طويل من التعاون والاستقرار والتفاهم والعلاقات بين شعبيهما لتجاوز الخلاف الحدودي بينهما ومنع التوتر من التحول إلى أزمة مفتوحة.

وتحت عنوان "أهمية منع الانفجار بين السودان وإثيوبيا".. قالت الصحيفة في افتتاحيتها: في خلاف حدودي بين الدولتين الجارتين السودان وإثيوبيا، تتزايد المخاوف من تحول الشرر المتطاير إلى حريق كبير يصعب التعامل معه، حيث إن القارة الإفريقية لا تنقصها الأزمات بالنسبة للجارتين ويجب أن يتم وضع حد لما تشهده منطقة "الفشقة" موضع الخلاف والنزاع، وما واكب ذلك من تبادل الاتهامات بإطلاق النار مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، خاصة أن الخلاف يأتي في وقت شديد الحساسية وستكون له انعكاسات سلبية على العديد من الملفات الخلافية الأخرى التي تستوجب أجواء دعم مساعي التفاهم وليس العكس.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن مصلحة المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها يرتبط بشكل كبير بالأوضاع بين السودان وإثيوبيا بما تمثله كل منهما، واليوم فإن أي تطور خارج عن السيطرة قد يؤدي إلى ما لا يواكب تطلعات الشعبين وربما يحتاج كل من البلدين إلى وقت طويل قبل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، وبالتالي تبدو الحاجة ماسة إلى الاستقرار والتهدئة وتجنب الغرق في الأزمات التي يصعب حلها.

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