أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الحذاء الرياضي بلا أربطة نجم الموضة

Print
الحذاء الرياضي بلا أربطة نجم الموضة الحذاء الرياضي بلا أربطة نجم الموضة

مصراوي Masrawy

08:00 ص الجمعة 15 يناير 2021

د ب أ-
يمثل الحذاء الرياضي بلا أربطة Slip-on Sneaker نجم موضة الأحذية النسائية هذا العام؛ حيث تشتمل عليه تشكيلات الأحذية للعديد من الماركات العالمية مثل Adidas و Prada و Isabel Marant و Fendi و Givenchy و Moncler و Chloé.
وأوضحت مجلة "Elle" أن الحذاء الرياضي بلا أربطة يمتاز بالراحة وسهولة الارتداء، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام مصنوعا من الجلد أو من الخامات الشبكية أو النيوبرين، كما أنه يشتمل غالبا على نعل ضخم يخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحذاء الرياضي بلا أربطة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تأكيد الطابع الرياضي من خلال تنسيقه مع سروال رياضي.
ويمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق الحذاء الرياضي بلا أربطة مع فستان أو تنورة للحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة من ناحية وتعكس تفرد أسلوب المرأة من ناحية أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية