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5 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

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مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 15 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 15 يناير 2021 إلى الأربعاء 20 يناير 2021، وهي كالتالي:

الجمعة 15 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 16 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 17 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة 50% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الإثنين 18 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء 19 يناير:

- أمطار خفيفة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 يناير:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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