تعرفي على الفوائد الجمالية لعشبة عنب الدب

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

أوردت مجلة "Instyle" أن عشبة عنب الدب "Bearberry" تتمتع بالعديد من الفوائد الجمالية؛ حيث إنها تمتاز بتأثير مضاد للشيخوخة وتعمل على تنظيف البشرة على نحو عميق.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عشبة عنب الدب تزخر بمضادات الأكسدة وتحمي البشرة من التجاعيد الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تعجل بشيخوخة البشرة.

وتشتمل عشبة عنب الدب أيضا على مادة "أربوتين"، التي تقضي على البقع الصبغية وتحمي البشرة منها.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز خلاصة عشبة عنب الدب بتأثير مثبط للالتهابات كما أنها تعمل على تنظيف البشرة على نحو عميق، ما يسهم في الحصول على بشرة موحدة ونقية تخلو من الشوائب والبثور ومواضع الاحمرار وتشع نضارة وحيوية.