القمة والإثارة تجمع الأهلي والهلال.. والنصر يسعى لمواصلة الانتصارات عبر بوابة الرائد

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الليلة في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء القمة الذي يجمع الأهلي ونظيره الهلال.

الرائد - النصر

يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويحتل الرائد المركز الـ14 في سلم ترتيب فرق الدوري وبات مهدداً بشكل فعلي بالمنافسة على الهبوط في حال استمر نزيف النقاط لديه.

في الجانب الآخر يعيش النصر أفضل أيامه مع المدرب الكرواتي آلن هورفات، الذي استطاع انتشال الفريق من دوامة الخسائر التي لحقت به مطلع الدوري وتسببت في إقالة مدربه السابق البرتغالي روي فيتوريا.

وقفز النصر بفضل الانتصارين اللذين حققهما في الجولتين الماضيتين من المركز الـ14 إلى المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

ضمك - الوحدة

يلتقي ضمك نظيره الوحدة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل ضمك اللقاء محتلاً المركز الـ 16 والأخير بـ 8 نقاط، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 19 نقطة في المركز الخامس بسلم الترتيب.

الأهلي - الهلال

في قمة الجولة يستضيف الأهلي نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بجدة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 22 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول بـ 25 نقطة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين