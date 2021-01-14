★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب يوسف عفيفي:

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، إلى محافظة أسوان لإطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، غدا الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر.

وأجرى وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل.

وحرص الوزير، على أن يبدأ أولى جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحي، حيث التقى بعدد من أصحاب البازارات، واستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.

وحدث العناني، أصحاب البازارات، عن مبادرة " شتي في مصر"، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا إلى أن الهدف منها في المقام الأول هو دعمهم وتقديم العون لهم، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.

وأضاف العناني، أن المبادرة ستعمل على انعاش السياحة الداخلية ليزور المصريين آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم لتتراوح ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه مصري، بسعر موحد ذهابا وإيابا شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم وتقديم أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

وأوضح العناني، أن حضوره اليوم إلى مدينة أسوان قبيل تفعيل المبادرة غدا يأتي لتشجيع السياحة الداخلية والثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معرباً عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية.

من ناحيته، أوضح محافظ أسوان بأن مشروعات التطوير بمنطقة السوق تضم إنشاء نوافير مائية وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات ، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى، بجانب تغطيه السوق السياحي القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، علاوة على تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، فضلاً عن تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والحريق .

ويبلغ عدد البازارات السياحية بمحافظة أسوان 219 بازارا، ويبلغ عدد الفنادق الثابتة بأسوان 19 فندقا بها 2502 غرفة، حصل منها 11 فندقا علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة بها 1238 غرفة.

ويبلغ عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، والتي لديها ترخيص سياحي، 260 فندق، حصل منها 69 فندق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، منها 25 فندق يعملون بالفعل ويستقبلون زائرين.

ويبلغ عدد المطاعم السياحية التي لديها ترخيص سياحي بمحافظة أسوان 13 مطعم، حصل منها 3 مطاعم على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.