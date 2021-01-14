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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة، رفع حالة التأهب القصوى، تحسبا لموجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد، مع فرص سقوط أمطار حتى الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

وشدد الوزير، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وكلف شعراوي، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع، مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وشدد الوزير، على ضرورة استمرار المحافظات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى، والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع وميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.

وطالب الوزير، المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأكد شعراوي، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم " الواتس أب" على ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكتروني: (Info@mld.gov.eg ).

من ناحيته، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موعد انكسار موجة الطقس السيئ الحالية، تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما رصدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار شاهين، لمصراوي، اليوم، إلى استمرار نشاط الرياح التي تكون محملة بالرياح والأتربة في بعض الأحيان، لافتا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.