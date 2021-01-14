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وزير الآثار: مواعيد جديدة لغلق المطاعم والكافيتريات بمدن الطقس الحار

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وزير الآثار: مواعيد جديدة لغلق المطاعم والكافيتريات بمدن الطقس الحار وزير الآثار: مواعيد جديدة لغلق المطاعم والكافيتريات بمدن الطقس الحار

مصراوي Masrawy

11:14 م الخميس 14 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء، وافق على مد عمل المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم حتى الساعة 12 مساء ويومي الخميس والجمعة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، وذلك في المدن الحارة ومنها أسوان.

وبحسب بيان اليوم، تحدث الوزير مع أصحاب البازارات عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار إلى أنه تم تخفيض ٥٠% على رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحياً.

وخلال اللقاء أعرب العاملين بالبازارات عن ترحيبهم بزيارة السيد الوزير، وسعادتهم باستماعه لمشكلاتهم ووعده لهم بالعمل علي حلها.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب وصولهما يرافقهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقدا، مساء اليوم الخميس، مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية، التى تشمل تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشاد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأعمال التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بمدينة أسوان فى إطار الاحتفال بعيد أسوان القومى، الذي يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالي.

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