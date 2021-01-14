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وفاة كاهن من إيبارشية شبين القناطر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة كاهن من إيبارشية شبين القناطر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وفاة كاهن من إيبارشية شبين القناطر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:13 م الخميس 14 يناير 2021

مصراوي

توفي اليوم، الأب القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوي بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، القليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ الأب الراحل من العمر ٥٤ عامًا، قضى منها حوالي خمس سنوات فقط في الخدمة الكهنوتية، حيث ولد يوم ١ أبريل ١٩٦٧ وسيم كاهنًا يوم ٩ نوفمبر ٢٠١٥.

وأقيمت صلوات تجنيزه في الواحدة ونصف من بعد ظهر اليوم، بكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف بمصر الجديدة بحضور نيافة الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية وعدد محدود من كهنة الإيبارشية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر و مجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس إشعياء عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة وكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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