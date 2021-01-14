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بروكسل..رئيس موريتانيا يبحث مع أمين حلف الناتو قضايا محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي

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بروكسل..رئيس موريتانيا يبحث مع أمين حلف الناتو قضايا محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي بروكسل..رئيس موريتانيا يبحث مع أمين حلف الناتو قضايا محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي

مصراوي Masrawy

11:30 م الخميس 14 يناير 2021

بروكسل/نواكشوط- (دب ا):
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الخميس، في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) جان ستولتنبرج القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وأعرب الناتو في بيان عن أهمية زيارة الرئيس الموريتاني، باعتبارها أول زيارة يقوم بها رئيس موريتاني لمقر الحلف، علما أن موريتانيا عضو في الشراكة الاستراتيجية والحوار مع الناتو منذ 1995 .
وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الغزواني إن الحلف "يحيي إسهامات موريتانيا الكبيرة في مجال الأمن الإقليمي" وأن العمل الذي تقوم به موريتانيا ودول الساحل على الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب في المنطقة بالغ الأهمية".
وأضاف أمين عام الناتو أن هيئته ملتزمة بدعم موريتانيا لتعزيز قدراتها، وأن الحلف قام في السنوات الأخيرة بمساعدتها في بناء مخازن أسلحة آمنة وتدمير أسلحة منتهية الصلاحية ودعم تطوير القدرات العملياتية لموريتانيا وتسيير الأزمات في مجالي الصحة العمومية والحماية المدنية.
وفي موضع آخر، أجرى الرئيس الموريتاني في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي مباحثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.
وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وبين هذا الأخير ومجموعة دول الساحل.
ويشارك الاتحاد الاوروبي بقوة عسكرية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

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