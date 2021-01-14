أخبار عاجلة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صاحب "الملابس الداخلية".. اتهام شاب بخدش الحياء في دمياط

Print
صاحب فيديو "الملابس الداخلية".. اتهام شاب بخدش الحياء في دمياط صاحب "الملابس الداخلية".. اتهام شاب بخدش الحياء في دمياط

مصراوي Masrawy

10:48 م الخميس 14 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

تقدم المحامي حمدي وهدان، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة عن عدد من أهالي محافظة دمياط، ضد شاب بتهمة نشر مقاطع مصورة أثناء ارتدائه ملابس داخلية، مطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة لخدشه الحياء العام.

وأكد المحامي، في بلاغه، أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامين، وبغرامهدة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في مكان عام.

وبين المحامي، أن المقاطع التي جرى تداولها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشاب "ب.ا"، العشريني، يمشي بوجه يخدش الحياء، مؤكدا أنه يستهدف الشهرة والتربح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

شبكة عيون الإخبارية