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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

تقدم المحامي حمدي وهدان، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة عن عدد من أهالي محافظة دمياط، ضد شاب بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة أثناء ارتدائه ملابس داخلية، مطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة لخدشه الحياء العام.

وأكد المحامي، في بلاغه، أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامين، وبغرامهدة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في مكان عام.

وبين المحامي، أن المقاطع التي جرى تداولها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشاب "ب.ا"، العشريني، يمشي بوجه يخدش الحياء، مؤكدا أنه يستهدف الشهرة والتربح.