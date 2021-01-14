صور.. وزيرا الأوقاف والسياحة يتفقدان مشروع تطوير مدينة أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير الأثار والسياحة، يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان وتشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة وممشى السوق السياحي القديم.

وألتقى الوزيران ومحافظ أسوان بعدد من أصحاب المحلات والبازارات السياحية حيث اطمئنا على جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

أشاد وزيرا الأوقاف والسياحة والأثار بالنقلة النوعية والحضارية التي ظهرت بها واجهة مدينة أسوان، نتيجة هذه المشروعات بما يتناسب مع المكانة التي تتمتع بها على خريطة السياحة الدولية.

وقال اللواء أشرف عطية بأن مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تعد أحد أهم المشاتي والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.

وأوضح محافظ أسوان أن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحي .