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صور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار في الشرقية

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صور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا في الشرقية صور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:39 م الخميس 14 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، حملة مُكبرة لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات، سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع؛ منعًا لانتشار المُستجد.

أسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بكفر "عوض الله حجازي"؛ لمخالفتهما الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

جرى فض الفرحين وتفريق المعازيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين.

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مصراوي Masrawy

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