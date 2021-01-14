★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، حملة مُكبرة لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات، سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بكفر "عوض الله حجازي"؛ لمخالفتهما الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

جرى فض الفرحين وتفريق المعازيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين.