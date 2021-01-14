أخبار عاجلة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
انفجار كابل كهرباء يثير ذعر أهالي إحدى قرى كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

زعيم الأغلبية يشيد بالتكامل في انتخابات اللجان النوعية: وجوه شابة وقيادات مخضرمة

Print
زعيم الأغلبية يشيد بالتكامل في انتخابات اللجان النوعية: وجوه شابة وقيادات مخضرمة زعيم الأغلبية يشيد بالتكامل في انتخابات اللجان النوعية: وجوه شابة وقيادات مخضرمة

مصراوي Masrawy

11:02 م الخميس 14 يناير 2021

مصراوي
أعرب زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن اعتزازه بالمشهد الديمقراطي الراقي الذي غلف انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن حالة من التعاون والتكامل بين مختلف الأطياف الحزبية، أسفرت عن تشكيل مثالي لهيئات مكاتب اللجان.

وتابع في تصريحات له، الخميس:"أرى أن المناخ الذي أحاط بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يعد نموذجا على الديمقراطية البناءة، التي تستهدف إنجاز أكبر قدر من المهام لصالح العمل العام، وتعزيز العمل النيابي والبرلماني في حزمة من التخصصات النوعية الخدمية والاقتصادية و الشؤون العربية والخارجية".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الأغلبية النيابية في مجلس ٢٠٢١، أن مساعي مخلصة بذلها النواب من أجل الانتهاء من كافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراءات العضوية وانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، وسط ظروف صحية نواجه فيها بإجراءات احترازية مشددة.

وأشار زعيم الأغلبية النيابية إلى أن هناك روح جديدة تسري في اللجان النوعية التي تستهدف مراعاة كافة احتياجات شؤون الدولة في الداخل والخارج، حيث تزينت اللجان بوجوه شبابية واعدة، وتمثيل مشرف لنسبة السيدات، مع وجود كوادر برلمانية مخضرمة تواصل تأدية رسالتها الوطنية منذ المجلس النيابي ا

وأكد زعيم الأغلبية، أن هناك حالة إصرار بين عموم النواب على إنجاز أكبر قدر من المهام، والتي بدأت بحلف اليمين، ثم انتخاب رئيسا للمجلس، والوكيلين، والانتهاء من استحقاق تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها، وأؤكد على أنه سيكون لدينا تشكيلة وباقة متكاملة من الأعضاء الذين يمثلون أطيافا و تيارات حزبية مختلفة، وسيكون منتظر من هيئات مكاتب اللجان عدد هائل من الأدوار الهامة المرتقبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية