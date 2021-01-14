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للطيران: إجراءات جديدة للمسافرين لإنجلترا وأمريكا بسبب كورونا

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مصر للطيران: إجراءات جديدة للمسافرين لإنجلترا وأمريكا بسبب كورونا للطيران: إجراءات جديدة للمسافرين لإنجلترا وأمريكا بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

10:39 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمد عبيد
طالبت شركة للطيران، المواطنين الراغبين في السفر إلى دولة بريطانيا، اعتبارًا من الاثنين المقبل، ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR، للكشف عن المستجد بنتيجة سلبية، سارية لمدة 72 ساعة قبل وقت الوصول، حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرة، على أن يُعفى من ذلك الأطفال دون سن 11 عاما .

وطالبت الشركة، المسافرين إلى المملكة المتحدة ضرورة ملء نموذج (Passenger Locator Form) والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

وطالبت مصر للطيران المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من يوم 26 يناير الجاري، ضرورة إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، على أن تكون سارية لمدة 72 ساعة ، قبل وقت الوصول حتى يسمح لهم الصعود إلى الطائرة، ويُعفى من ذلك الأطفال دون سن العامين.

وأهابت الشركة بالركاب ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات، وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا على سلامتهم في جميع الأوقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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