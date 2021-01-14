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رئيس "كابسارك" بعد تلقيه اللقاح: أعطي المملكة "5 نجوم" لإدارتها أزمة كورونا

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رئيس "كابسارك" بعد تلقيه اللقاح: أعطي المملكة "5 نجوم" لإدارتها أزمة كورونا رئيس "كابسارك" بعد تلقيه اللقاح: أعطي المملكة "5 نجوم" لإدارتها أزمة كورونا
قال: في بلدي يضطر المرء للانتظار كثيراً للحصول على اللقاح

رئيس

كشف "آدم سيمنسكي" رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن تجربته وزوجته في الحصول على لقاح كورونا، واصفاً تعامل المملكة مع جائحة كورونا بـ"المميز"، مانحاً في هذا الصدد المملكة (5 نجوم) لإدارتها أزمة كورونا، إذ يضطر المرء في بلده للانتظار كثيراً للحصول على اللقاح!

وقال "سيمنسكي" في مقطع أنتجه مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، ونشرته وزارة الصحة عبر حسابها بتوتير: "استخدمت أنا وزوجتي تطبيق "صحتي" للتسجيل والحصول على اللقاح، وكانت العملية سلسلة جداً، وعمل التطبيق بشكل مثالي، فأتيح لنا فوراً تسجيل المواعيد، وكان ذلك يوم الأحد، حيث حجزت "لوري" موعدها يوم الثلاثاء، وحجزت موعدي يوم الخميس".

وأضاف رئيس (كابسارك): "كانت التعليمات حول كيفية المتابعة ممتازة، وأعتبر الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع أزمة جيدة فعلاً، مقارنة مع عديد من البلدان الأخرى".

وأضاف: "في واشنطن مثلاً، اضطر البعض اإلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على موعد، وانتظروا في مكتب الطبيب لتلقي الجرعة! كل هذا منحني بالفعل درجة عالية من الثقة في كيفية تعامل مع فيروس كورونا، وأعطيها خمس نجوم من أصل خمس، ذلك هو تقييمي".

واختتم رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) قائلاً: "أنا سعيد بوجودي هنا، وحصلت على الجرعة الأولى، وكانت التجربة رائعة للغاية، وأتطلع إلى العودة والحصول على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع". لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد السعودية كابسارك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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