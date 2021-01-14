"العمري" فقد بجدة منذ الاثنين.. والجهات الأمنية وذووه يكثفون البحث عنه

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عمره 57 عامًا.. وشقيقه: خرج من المنزل بكيلو 14 ويعاني بسبب الصرع

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة وذوو المواطن محمد مفرح العمري (57 عامًا)، جهودهم للبحث عنه، بعد تغيُّبه منذ ظهر الاثنين الماضي؛ حيث فقد حين خروجه لأداء الصلاة بالكيلو الـ14 ولم يعد أو تعرف وجهته التي توجه إليها.

وتفصيلاً، قال المواطن علي مفرح العمري لـ”سبق” أن شقيقه “ محمد ” فقد منذ ظهر يوم الاثنين الماضي، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الشرطة بمركز الجنوبية بجدة وعممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه, مشيرًا إلى أنه خرج من المنزل بكيلو 14 مشيًا على الأقدام وشقيقه يعاني بسبب نوبات صرع.

وطالب العمري عبر "سبق" بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه خلال الأرقام / ‏0500029005 - ‏0562000115مفقود جدة