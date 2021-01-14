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وفاة و5 إصابات في حادث انقلاب مركبة بمكة

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تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم للمستشفى

وفاة و5 إصابات في حادث انقلاب مركبة بمكة

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة أشخاص آخرون في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرمة.

وتبيّن التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت في الساعة مساء اليوم الخميس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الليث "مدخل مكة"، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان بسيطتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

حادث انقلاب الهلال الأحمر مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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