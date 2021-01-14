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"وضعت رضيعها منذ أسبوعين".. وفاة طبيبة صيدلانية في الغربية

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"وضعت رضيعها منذ أسبوعين".. وفاة طبيبة صيدلانية في الغربية "وضعت رضيعها منذ أسبوعين".. وفاة طبيبة صيدلانية في الغربية

مصراوي Masrawy

10:38 م الخميس 14 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

لفظت الصيدلانية "أسماء.ب.م"، 27 عامًا، الخميس، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى عزل طنطا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أسبوعين من ولادتها رضيعها الأول.

والصيدلانية مقيمة بشبين الكوم بالمنوفية، ووصلت مستشفى عزل طنطا منذ 8 أيام بعد أن تم تحويلها من مستشفى ولادة خاصة بعد التأكد من إيجابية الإصابة بكورونا عقب وضعها مولودها الأول.

عقب الوفاة جرى تجهيز الفقيدة لدفنها بمسقط رأسها بقرية كفر فرسيس، التابعة لمركز زفتي بالغربية، وسط إجراءات احترازية مشددة وتحت إشراف الطب الوقائي بإدارة زفتي الصحية، التابعة لمديرية الصحة بالغربية.

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