هيئة كبار العلماء بالأزهر تهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تقدمت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور علي جمعة، عضو الهيئة، مفتي الجمهورية السابق، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، متمنين له دوام التوفيق والنجاح والسداد.

كان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، قدم التهنئة لأعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بعد فوزهم بمناصبهم.

وهنأ الأزهري، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، و النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود ابو هاشم أمين سر اللجنة.

وأعرب الأزهري عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، وجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.