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إيطاليا تبحث عن سبل الخروج من الأزمة الحكومية

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إيطاليا تبحث عن سبل الخروج من الأزمة الحكومية إيطاليا تبحث عن سبل الخروج من الأزمة الحكومية

مصراوي Masrawy

10:22 م الخميس 14 يناير 2021

روما- (د ب أ):

استدعى البرلمان الإيطالي اليوم الخميس رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لشرح الأزمة الحالية في الائتلاف الحاكم أمام النواب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وبسبب حالة الغموض بشأن الوضع، قاطع البرلمان جلسته اليوم وطلب رئيسه روبرتو فيكو من كونتي المثول أمام الغرفة، حسبما أفادت أنسا.

والتقى كونتي بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في وقت لاحق يوم الخميس، وتعهد بالمثول أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وكان يُعتقد أن استقالة كونتي سريعا ممكنة، لكن تم اعتبارها أقل احتمالية بحلول المساء بعد زيارته للرئيس.

يشار إلى أن الإيطالية على وشك الانهيار بعد استقالة وزيرتين من حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، "إيطاليا حية" أمس الأربعاء بسبب خلاف يتعلق بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيروس كورونا.

وبالرغم من أن حزب رينزي صغير إلا أنه مهم لبقاء التحالف، الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي من يسار الوسط وحزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات.

ودعا نيكولا زينجاريتي، رئيس الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع مع كبار قادة الحزب. وكان زينجاريتي قد انتقد أمس الأربعاء بشدة تحرك حزب إيطاليا حية ووصفه بأنه "خطأ ضد إيطاليا" عبر تويتر.

كما دعت قيادة حركة الخمس نجوم إلى عقد اجتماع.

وتصاعدت التوترات بين الأحزاب على مدى أسابيع بسبب استخدام نحو 210 مليارات يورو (256 مليار دولار) من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار بعد الوباء.

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