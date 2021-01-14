لم يكتف بتشويه وجهها.. التقرير الطبي لفتاة اعتدى عليه شاب بـ"كتر" في أوسيم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشف التقرير الطبي طبيعة الإصابات التي ألحقها سائق مركبة "توك توك" بفتاة بمركز أوسيم شمال الجيزة؛ بسبب رفضها الزواج منه.

وتبين أن السائق العشريني يدعى "سلامة" أشهر سلاحا أبيض "كتر" واعتدى به على الفتاة "19 سنة" محدثا إصابتها بجروح 20 سم بمناطق ( الرقبة - الوجه - الرأس)، ولاذ بالفرار.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، إشارة من المستشفى بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بجروح في مناطق متفرقة بالجسم.

وجه العقيد أحمد الوليلي مفش فرقة الشمال، بسرعة الانتقال وفحص البلاغ تحت إشراف الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم.

تحريات الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم، توصلت إلى أن سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب رفض الفتاة الزواج منه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة وأقر بالواقعة مبررا فعلته "علشان متعرفش تتجوز غيري".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.